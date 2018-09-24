В День музыки в Москве бесплатно покажут классику советского кино

Москва, , 10:07 — REGNUM Сразу восемь известных и любимых зрителями кинолент советского периода смогут посмотреть жители Москвы в Международный день музыки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии, показы состоятся в девяти кинотеатрах сети «Москино» департамента культуры Москвы. Посетить их любой желающий сможет бесплатно.

Читайте также: Более миллиона зрителей собрали летние кинотеатры «Московское кино»

Зрителям представят классику советского кинематографа. Так, услышать джазовые мелодии москвичи смогут, посмотрев музыкальную ретрокомедию Карена Шахназарова «Мы из джаза» (1983 год), в ролях в которой снялись Игорь Скляр, Александр Панкратов-Черный и Евгений Евстигнеев.

Также в программе проката 1 октября такие картины как «Женщина, которая поёт» с Аллой Пугачёвой в главной роли, «Карнавал», «Зимний вечер в Гаграх» (1985 года) — история бывшего короля чечётки.

Напомним, Международный день музыки ежегодно отмечается по всему миру 1 октября. Он был утвержден Международным музыкальным советом при ЮНЕСКО в 1973 году. Одним из инициаторов его учреждения выступил советский композитор Дмитрий Шостакович.