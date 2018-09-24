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В День музыки в Москве бесплатно покажут классику советского кино

Культура

Показы пройдут в кинотеатрах сети «Москино»

Москва, 24 сентября 2018, 10:07 — REGNUM  Сразу восемь известных и любимых зрителями кинолент советского периода смогут посмотреть жители Москвы в Международный день музыки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии, показы состоятся в девяти кинотеатрах сети «Москино» департамента культуры Москвы. Посетить их любой желающий сможет бесплатно.

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Зрителям представят классику советского кинематографа. Так, услышать джазовые мелодии москвичи смогут, посмотрев музыкальную ретрокомедию Карена Шахназарова «Мы из джаза» (1983 год), в ролях в которой снялись Игорь Скляр, Александр Панкратов-Черный и Евгений Евстигнеев.

Также в программе проката 1 октября такие картины как «Женщина, которая поёт» с Аллой Пугачёвой в главной роли, «Карнавал», «Зимний вечер в Гаграх» (1985 года) — история бывшего короля чечётки.

Напомним, Международный день музыки ежегодно отмечается по всему миру 1 октября. Он был утвержден Международным музыкальным советом при ЮНЕСКО в 1973 году. Одним из инициаторов его учреждения выступил советский композитор Дмитрий Шостакович.

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