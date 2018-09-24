Звезда «Игры престолов» снимется в фильме «Чудо-женщина 2»

Лос-Анджелес, США, , 10:04 — REGNUM В фильме студии DC «Чудо-женщина 2» снимется Педро Паскаль, известный зрителям по роли Оберина Мартелла в сериале «Игра престолов». Об этом 23 сентября сообщил портал Flickering Myth.

Паскаль исполнит в новом фильме роль бога смерти Аида, отмечается, что он его герой может вернуть к жизни Стива Тревора, который погиб в первой части «Чудо-женщины», пожертвовав собой.

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Напомним, в июне 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что Крис Пайн в продолжении «Чудо-женщины» вернётся в роли Тревора. В сеть был выложен кадр, на котором персонаж запечатлён в одном из торговых центров США. Предположительно, на фото показаны 80-е года XX века.

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