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Музыку композитора Сергея Василенко впервые исполнят в Японии

Культура

В программе фестиваля также состоится выступление японских музыкантов на музыкальном инструменте терменвокс

Токио, 24 сентября 2018, 09:03 — REGNUM  Стихи японских поэтов под музыку советского композитора Сергея Василенко прозвучат в японской префектуре Гумма в рамках проекта «Япония — Россия: музыкальный мост». Об этом рассказала организатор и участница проекта — российская пианистка Юлия Лев.

«Традиционно мы включаем в программу вокальный цикл российских композиторов на японские темы. В этом году были выбраны «Японские мелодии» Сергея Василенко», — цитирует слова пианистки РИА Новости.

Сообщается, что в программе фестиваля также состоится выступление японских музыкантов на музыкальном инструменте терменвокс, изобретенном советским ученым Львом Терменом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина открылась выставка «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо». В экспозиции представлено 135 работ художников различных художественных направлений японского искусства XVII—XIX веков.

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Российско-японские отношения
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