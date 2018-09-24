Лидером кинопроката США стала детская страшилка «Тайна дома с часами»

Лос-Анджелес, США, , 08:22 — REGNUM По итогам прошедших выходных первое место в кинопрокате США занял фильм «Тайна дома с часами», которую режиссёр Элай Рот снял на основе романа писателя Джона Беллэрса. Об этом 23 сентября сообщил портал Deadline.

В первый уик-энд на домашнем рынке картина смогла заработать $27 млн. Триллер «Простая просьба» в течение третьих выходных проката смог собрать $10,4 млн. Фильм ужасов «Проклятие монахини» опустился на третье место и принёс создателям ещё $10,2 млн. Четвертую и пятую позиции заняли ленты «Хищник» ($8,7 млн) и «Безумно богатые азиаты» ($6,5 млн).

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Напомним, главные роли в фильме «Тайна дома с часами» исполнили Джек Блэк, Кейт Бланшетт, Кайл Маклахлен и Оуэн Ваккаро. Премьера картины в России пройдёт 27 сентября 2018 года.

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