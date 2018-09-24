Видео: представлен новый персонаж игры Death Stranding

Токио, , 08:00 — REGNUM На выставке Tokyo Game Show известный гейм-дизайнер Хидео Кодзима продемонстрировал отрывок из игры Death Stranding, в котором он показал нового персонажа. Об этом 23 сентября сообщил портал «Игромания».

На представленном видео главный герой по имени Сэм встречает человека в золотой маске. Известно, что озвучил его Трой Бэйкер, хотя, ранее предполагалось, что голос ему подарит другой известный актёр — Мадс Миккельсен.

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Напомним, игра Death Stranding выйдет на платформе PS4. Других персонажей игры озвучат такие известные фигуры, как Норман Ридус, Линдси Вагнер, Леа Сейду, Гильермо дель Торо.

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