Фильм ужасов «Проклятие монахини» лидирует в российском кинопрокате

Москва, , 07:48 — REGNUM В лидеры российского кинопроката вышел фильм ужасов режиссёра Корина Харди «Проклятие монахини». Об этом 23 сентября сообщил портал Kinobusiness.

В первые выходные проката лента смогла собрать в России 248,8 млн рублей. На второй позиции оказалась комедия «Агент Джонни Инглиш 3.0» с результатом 97,8 млн рублей. На третьей — фильм «Хищник», который во вторые выходные показа принёс создателям ещё 80,2 млн рублей (общая касса картины уже составляет 448,2 млн рублей).

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Напомним, в центре повествования фильма ужасов «Проклятие монахини» находятся священник и послушница, которых Ватикан отправляет в румынский монастырь на расследование загадочного самоубийства монахини.

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