Литературный железнодорожный маршрут открылся в Туле

Тула, , 19:05 — REGNUM Новый литературный железнодорожный маршрут «Незабываемое железнодорожное путешествие по следам героев И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого» открылся в Туле 22 сентября. Маршрут рассчитан на два дня. Проект реализуется министерством культуры Тульской области в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве с ОАО «Центральная ППК» и ОАО «РЖД». Кроме того, маршрут является частью федерального проекта в сфере детского образовательного туризма «Живые уроки». Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Первый подобный железнодорожный маршрут заработал в мае этого года — он называется «Куликово поле — взгляд из XXI века» и создан по поручению губернатора Алексея Дюмина для школьников пятых-седьмых классов.

Новый маршрут свяжет два региона — Тульскую и Орловскую области. Маршрут уже продемонстрировали туроператорам, занимающимся внутренним и въездным туризмом, а также СМИ. В мероприятии приняли участие заместитель директора департамента культуры министерства культуры Тульской области Лариса Козлова, заместитель начальника железной дороги по Тульскому региону Александр Потапенко. В рамках рекламного тура его участники посетили музейные комплексы на железнодорожных станциях «Ясенки», «Плавск», «Чернь», «Козлова засека», а также музей заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», музей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», музей заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг», познакомились с коллекцией самоваров и бульоток Михаила Борщева.

Маршрут будет включен в «Культурно-туристический минимум для школьников Тульской области», разработанный министерством культуры Тульской области. Проект рассчитан на получение дополнительных знаний об истории, культуре, традициях своей малой родины и предусматривает посещение различных учреждений культуры (музеев, театров, выставочных, концертных залов, библиотек, культурно-досуговых учреждений).