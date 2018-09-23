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В Ялте продолжает работу международный кинофестиваль «Евразийский мост»

Культура

В ходе церемонии открытия кинофестиваля были названы победители Открытой премии российской кинопрессы «Резонанс»

В Ялте продолжает работу международный кинофестиваль «Евразийский мост»
Иллюстрация: Yaltakinofest.ru
Кинофестиваль «Евразийский мост»

Ялта, Крым, 23 сентября 2018, 17:46 — REGNUM  Третий международный ялтинский кинофестиваль «Евразийский мост» продолжает свою работу, сообщает 23 сентября пресс-служба организаторов мероприятия.

В рамках открытия фестиваля 21 сентября состоялось вручение Открытой премии российской кинопрессы «Резонанс». Награду «Дебют года» получила кинолента «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». Её вручили художнику-постановщику картины Асе Давыдовой. Награда «Лучший фильм года» присуждена самой кассовой российской картине в этом году «Движение вверх». Её получил актёр Кирилл Зайцев.

22 сентября прошёл премьерный показ фильма Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью». Картина демонстрировалась на фестивале в программе «Панорама». В рамках этой же программы была показана кинолента «Мотылёк» чешского режиссёра Михаэля Ноера.

Напомним, что III международный Ялтинский кинофестиваль «Евразийский мост» начал свою работу в пятницу, 21 сентября. Открытие кинофестиваля состоялось в Ялтинском театре имени Чехова. Перед церемонией открытия состоялось торжественное гашение марки с символикой фестиваля. Также на церемонии открытия почтили минутой молчания память режиссёра Станислава Говорухина, который ушёл из жизни в июне этого года.

Следует отметить, что программа фестиваля состоит из двух частей: основной конкурсной программы, включающей показ игровых и документальных фильмов, и внеконкурсной программы, в которую включены ретроспективные показы показы современных фильмов.

Международный фестиваль «Евразийский мост» проводится с 2016 года. Инициатором проведения мероприятия стал российский кинорежиссёр Никита Михалков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ялте начал свою работу третий кинофестиваль «Евразийский мост»

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