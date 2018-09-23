Испанский певец Хулио Иглесиас празднует свой юбилей

Мадрид, , 11:49 — REGNUM Свой 75-летний юбилей празднует 23 сентября всемирно известный испанский певец Хулио Иглесиас.

Хулио Иглесиас (Хулио Хосе Иглесиас де ла Куэва) — самый популярный испаноязычный исполнитель в мире. За свою музыкальную карьеру певец дал около 5000 концертов на пяти континентах земного шара, выпустил 70 дисков и попал в книгу рекордов Гиннесса как исполнитель, продавший самое большое количество альбомов на разных языках мира.

Иглесиаса часто называют уникальным музыкантом. С детства ему прочили карьеру футболиста: с 16 лет он играл в составе команды юниоров мадридского «Реала» в качестве голкипера. Возможно, юноша связал бы свою жизнь с футболом, если бы не серьёзная автомобильная авария, в которую он попал в 19 лет.

С последствиями аварии Иглесиасу пришлось бороться в течение трёх лет. Большую часть этого времени ему пришлось провести прикованным к больничной койке. О спортивной карьере пришлось забыть. Находясь в больнице, будущий певец научился играть на гитаре, начал писать музыку и стихи. Первая песня Иглесиаса, «Жизнь продолжается», родилась в больнице.

После выхода из больницы Хулио Иглесиас получил музыкальное образование в Королевской академии изящных искусств в Мадриде, а в 1968 году певец получил первый приз на фестивале испанской песни. В 1969 году вышел его первый альбом. С тех пор испанский певец покорил множество стран мира, он давал концерты на самых престижных концертных площадках пяти континентов.

Музыкант и сегодня продолжает свою творческую деятельность. Он пишет песни и выпускает альбомы.

Кроме того, в честь своего юбилея и в честь 50-летия твоческой деятельности пройдёт мировое турне Иглесиаса по множеству стран мира. В октябре этого года концерт легендарного испанского певца состоится в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце.