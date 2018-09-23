Воскресенье, 23 Сентября 2018 года
12:05:49 МСК

Первый православный комплекс открыли в Чечне

Культура

Храм в честь великомученицы Варвары может вместить в себя 200 прихожан, высота его купольной части составляет 20 метров

Первый православный комплекс открыли в Чечне
Иллюстрация: Skfo.gov
Православный храм в Шелковском районе Чеченской Республики

ст. Шелковская, Чечня, 23 сентября 2018, 10:51 — REGNUM  Первый православный комплекс, включающий в себя храм в честь великомученицы Варвары и воскресную школу, открыли в станице Шелковская на северо-востоке Чеченской республики 23 сентября.

На церемонии в честь открытия первого в республике православного комплекса присутствовали полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников, глава Чечени Рамзан Кадыров и министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

По мнению полпреда президента РФ, данное событие — это показатель высокого уровня взаимоуважения в Чеченской республике, так как напротив храма в честь великомученицы Варвары расположена соборная мечеть.

Рамзан Кадыров на церемонии открытия со своей стороны призвал православную молодежь принимать активное участие в жизни республики.

Отметим, храм в честь великомученицы Варвары может вместить в себя 200 прихожан, высота его купольной части составляет 20 метров. Помимо храма и воскресной школы к православный комплекс также входят трапезная и дом для проживания семьи священника.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Православие
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить