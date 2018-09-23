Первый православный комплекс открыли в Чечне

ст. Шелковская, Чечня, , 10:51 — REGNUM Первый православный комплекс, включающий в себя храм в честь великомученицы Варвары и воскресную школу, открыли в станице Шелковская на северо-востоке Чеченской республики 23 сентября.

На церемонии в честь открытия первого в республике православного комплекса присутствовали полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников, глава Чечени Рамзан Кадыров и министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

По мнению полпреда президента РФ, данное событие — это показатель высокого уровня взаимоуважения в Чеченской республике, так как напротив храма в честь великомученицы Варвары расположена соборная мечеть.

Рамзан Кадыров на церемонии открытия со своей стороны призвал православную молодежь принимать активное участие в жизни республики.

Отметим, храм в честь великомученицы Варвары может вместить в себя 200 прихожан, высота его купольной части составляет 20 метров. Помимо храма и воскресной школы к православный комплекс также входят трапезная и дом для проживания семьи священника.