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В Алма-Ате состоялся этно-фольклорный фестиваль

Культура

Состоялся также ярмарка ремесленников

Алма-Ата, Казахстан, 22 сентября 2018, 15:50 — REGNUM  На базе Казахстанской национальной консерватории в Алма-Ате состоялся этно-фольклор-джаз фестиваль, приуроченный к 20-летию Астаны, передает 22 сентября телеканал «Хабар 24».

В рамках фестиваля в национальной консерватории прошла также ярмарка ремесленников. Исполнитель этно-фольклорного жанра Едиль Хусаинов сказал:

«Вообще, казахская музыка всегда звучит хорошо, отлично принимается. И это для них новое — они открывают для себя другой мир».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне состоялся II Всемирный театральный фестиваль «Астана». Театральные показы прошли в рамках празднования 20-летия Астаны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане пройдет II Всемирный фестиваль «Астана»

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