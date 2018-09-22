В Алма-Ате состоялся этно-фольклорный фестиваль

Алма-Ата, Казахстан, , 15:50 — REGNUM На базе Казахстанской национальной консерватории в Алма-Ате состоялся этно-фольклор-джаз фестиваль, приуроченный к 20-летию Астаны, передает 22 сентября телеканал «Хабар 24».

В рамках фестиваля в национальной консерватории прошла также ярмарка ремесленников. Исполнитель этно-фольклорного жанра Едиль Хусаинов сказал:

«Вообще, казахская музыка всегда звучит хорошо, отлично принимается. И это для них новое — они открывают для себя другой мир».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне состоялся II Всемирный театральный фестиваль «Астана». Театральные показы прошли в рамках празднования 20-летия Астаны.

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