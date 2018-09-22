Фестиваль «Круг света» в первый день посетили около 15 тысяч человек

Москва, , 14:03 — REGNUM Около 15 тысяч человек увидели световое шоу на фасаде Музея Победы на Поклонной горе в Москве, сообщает 22 сентября пресс-служба Музея Победы.

В этом году Музей Победы впервые стал площадкой для Московского международного фестиваля «Круг света». На открытие фестиваля у стен музея собрались около 3 тысяч человек, но их количество увеличивалось в течение представления. По данным МВД Москвы, общее количество увидевших световое шоу на фасаде Музея Победы составило около 15 тысяч человек.

Зрителям были показаны видеоновеллы «Москва — столица России», которая была посвящена истории объединения земель России в течение нескольких веков вокруг столицы и «Конструкторы Победы», посвящённую мастерам-оружейникам, создавшим оружие Победы над врагом в Великой Отечествоенной войне.

Кроме того, в световое шоу был включён 15-минутный аудиовизуальный ряд, представлявший популярные военные песни.

Сообщается, что световые представления будут продолжаться на фасаде музея каждый день до 25 сентября.

Напомним, что фестиваль «Круг света» проходит в Москве в восьмой раз. В этом году он состоится сразу на семи площадках столицы. Это парк «Коломенское», Гребной канал, парк «Царицыно», Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, концертный зал «Мир» и центр Digital October. Представления будут проходить каждый день, вход на открытые площадки свободный. Церемонии открытия и закрытия состоятся на Гребном канале.