В «Артеке» прошел слет юных геологов

п.г.т. Гурзуф, Крым, , 14:03 — REGNUM Геологическую смену для школьников в международном детском центре «Артек» провели сотрудники Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ), сообщает пресс-служба университета.

Сотрудники МГРИ-РГГРУ провели II международный слет юных геологов «ГеоАртек» 2018 для школьников, прошедших конкурсный отбор.

Для юных геологов в Крыму организовали полевую подготовку. Ребята научились вести полевой геологический дневник, определять горные породы, документировать обнажения и интрузивные образования, составлять схематические геологические карты и многому другому.

Руководитель проекта сотрудник кафедры палеонтологии и региональной геологии МГРИ-РГГРУ Александр Туров сообщил, что геологические маршруты не только познакомили школьников с методическими приемами, но и научили ребят работать в команде и преодолевать трудности.

«Уверен, что геоартековцы этого года обязательно будут учиться в нашем университете», — добавил Александр Туров.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в МДЦ «Артек» прошел второй фестиваль детского кино «Аниматика». В рамках фестиваля артековцы приняли участие в мастер-классах, творческих встречах и анимационных показах.