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MTV Рoссия отметит 20-летие грандиозным концертом в «Олимпийском» в Москве

Культура

Вести шоу будут Тутта Ларсен, Александр Анатольевич, Яна Чурикова, Лика Длугач и другие известные лица канала

MTV Рoссия отметит 20-летие грандиозным концертом в «Олимпийском» в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
СК «Олимпийский»

Москва, 22 сентября 2018, 13:03 — REGNUM  22 августа 2018 г. телеканалу MTV Рoссия исполняется 20 лет. В связи с этим 27 сентября один из столпов отечественного шоу бизнеса устраивает грандиозный концерт в спорткомплексе «Олимпийский». На сцену поднимутся легендарные ведущие канала разных лет — Тутта Ларсен, Александр Анатольевич, Яна Чурикова, Лика Длугач и другие. Поздравить юбиляра придут Сплин, Noize MC, Therr Maitz, Ёлка, Feduk, SunSay, Линда, Дима Билан, Полина Гагарина, Алсу и другие популярные исполнители. Канал искренне уверен, что он вырастил целое «поколение MTV». Так что, в гости ожидаются и те, кто ностальгирует по лихой музыке 2000-х, и те, кто воспринимает только новинки. Произойдет и знаменательное событие — воссоединение на один вечер специально для праздника культовой группы «Гости из будущего».

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Культурная хроника
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