Суббота, 22 Сентября 2018 года
12:54:26 МСК

В Москве открывается Международный фестиваль балета в Кремле

Культура

Откроется масштабный хореографический смотр премьерой – балетом «Аленький цветочек»

В Москве открывается Международный фестиваль балета в Кремле
Эдгар Дега. Три танцовщицы в репетиционном зале

Москва, 22 сентября 2018, 11:52 — REGNUM  22 сентября в Государственном Кремлёвском Дворце премьерой балета «Аленький цветочек» на музыку Владимира Купцова в постановке народного артиста России Андрея Петрова открывается VII Международный фестиваль балета. В рамках Фестиваля зрители могут увидеть лучшие спектакли театра «Кремлёвский балет» с участием звёзд мирового балета. В 2018 году в нём примут участие ведущие артисты из США, Германии, Нидерландов, Франции, Венгрии, Норвегии и России. В масштабном смотре хореографического искусства также классические постановки — «Эсмеральда», «Баядерка», «Жизель», «Лебединое озеро», «Дон Кихот».

Закроет программу 29 сентября балет для детей Карена Хачатуряна «Чиполлино» по знаменитой сказке Джанни Родари.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить