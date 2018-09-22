В Архангельске определили будущее строительного образования

Архангельск, , 11:28 — REGNUM В 2019 году все вузы страны переходят на новый стандарт, подразумевающий обучение по примерным образовательными программам. Состав этих программ, компетенции, которыми должны обладать выпускники после прохождения обучения, а также индикаторы достижения этих компетенций представители 20 российских вузов определили в ходе обсуждения в рабочих группах.

Как заявил заместитель председателя совета ФУМО Евгений Королев, главная проблема в сфере строительного образования состоит в радикальном несоответствии количества образовательных стандартов в том или ином направлении.

«Есть направления, в которых нет ни одного профессионального стандарта, например, дорожное строительство. При разработке образовательной программы приходится опираться на нормативно-правовую базу. А есть наоборот, перенасыщенные, и для того, чтобы подготовить специалистов, приходится согласовывать очень много стандартов», — пояснил он.

Обновленный стандарт ФГОС 3++ предусматривает сопряжение профессиональных компетенций с образовательными программами. По словам Королева, Федеральное учебно-методическое объединение стремиться создать жизнеспособную сбалансированную программу, которая реализовывала бы требования ФЗ о единстве образовательного пространства, но с учетом потребностей каждого региона.