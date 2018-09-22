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В Подмосковье открывается выставка «Михаил Мамонтов. Забытый художник»

Культура

В музее-заповеднике «Абрамцево» экспонируются работы замечательного художника, тонкого пейзажиста начала ХХ века Михаила Мамонтова

В Подмосковье открывается выставка «Михаил Мамонтов. Забытый художник»
Михаил Мамонтов. Дорога через овраг. 1840-е

Сергиев Посад, Московская область, 22 сентября 2018, 10:53 — REGNUM  22 сентября в Поленовской даче Музея-заповедника «Абрамцево» в Московской области открывается выставка «Михаил Мамонтов. Забытый художник. Она посвящена творчеству замечательного живописца начала ХХ века, племянника знаменитого владельца Абрамцева, мецената Саввы Мамонтова. Ученик Василия Поленова, близкий друг Валентина Серова, он 1900−1910-х гг. он — активный участник художественных выставок «Союза русских художников и «Мира искусства» в обеих столицах. В экспозиции представлены 20 работ художника из музейных и частных собраний, большая часть которых никогда не экспонировалась

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Культурная хроника
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