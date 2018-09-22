В Троицке пройдет выставка «Евангелие глазами молодых художников»

Москва, , 10:30 — REGNUM 23 сентября в храме Живоначальной Троицы в Троицке откроется выставка работ студентов Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова «Евангелие глазами молодых художников». Искусствоведы отмечают интересное художественное осмысление священной книги. В экспозицию войдут полотна, иллюстрирующие евангельскую и православную историю. Среди работ — «Христос и иудейские учителя», «Оплакивание Христа», «Уверение Фомы», «Суд Соломона», «Проповедь Сергия Радонежского» и другие. Как сообщает сайт Министерства культуры РФ, в открытии выставки примет участие министр Владимир Мединский.

Выставка будет работать до 21 октября 2018 года.