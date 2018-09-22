В Москве открывается Фестиваль искусств народов Северного Кавказа

Москва, , 09:58 — REGNUM 22 сентября в Москве на Тверской площади торжественно откроется фестиваль «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств». Его организаторами выступили Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС.

Фестивалю в Москве предшествовала масштабная подготовка — во всех республиках региона в пяти номинациях прошел конкурсный отбор. В нем приняли участие коллективы Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Ставропольского края. В столице выступят только победители смотров, отобранные авторитетным жюри во главе с маэстро Валерием Гергиевым. Как отмечается на официальном сайте фестиваля, его главная идея «познакомить жителей и гостей столицы с современным Северным Кавказом, развеять устоявшиеся мифы и популяризовать культуру Северного Кавказа. Это окажет положительный эффект на социально-экономическое развитие макрорегиона». В течение двух дней в центре Москвы будут выступать известные танцевальные и вокальные коллективы, оркестры национальных инструментов, известные поэты. И конечно, радушные повара угостят и научать готовить традиционные кавказские блюда.