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Актриса Наталья Андрейченко рассказала о примирении с сыном

Культура

Скандал разгорелся после того, как Дмитрий Дунаевский использовал денежные средства матери для инвестиций в свой бизнес

Москва, 22 сентября 2018, 09:20 — REGNUM  Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко рассказала, что восстановила хорошие отношения с сыном Дмитрием Дунаевским после денежного скандала в интервью «СтарХиту» 22 сентября.

Скандал разгорелся после того, как Дмитрий Дунаевский использовал денежные средства матери для инвестиций в свой бизнес. Без ведома Андрейченко с ее счета были списаны 1$ млн, после чего она подала заявление в полицию.

«Сейчас мы вернулись с Митей к прежним отношениям. Все изумительно. Я только что приехала из Австрии, где мы встречались с сыном. Уже запланировали вместе Новый год.», — сообщила о примирении Андрейченко.

Напомним, что Наталья Андрейченко получила звание заслуженной артистки РСФСР в 1984 году. Самыми известными ролями актрисы стали работы в фильмах «Сибириада», «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания».

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