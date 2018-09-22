Состоялся выход посмертного альбома Принса Piano & A Microphone 1983

Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Вышел альбом певца Принса, скончавшегося в 2016 году, Piano & A Microphone 1983, сообщает журнал Billboard.

На альбоме представлены девять композиций общей длиной в 35 минут. Материалом для альбома певца послужила черновая запись на кассету, сделанная в 1983 году в домашней студии.

Среди треков альбома есть и ранее незнакомые слушателям версии популярных хитов 17 Days и Purple Rain.

Как сообщало ИА REGNUM, тело певца Принса без признаков жизни было обнаружено 21 апреля 2016 года в его доме в городе Шанхассен (США). По данным судмедэкспертизы, музыкант скончался от передозировки обезболивающих средств.

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