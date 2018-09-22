Режиссер Филлипс опубликовал превью фильма «Джокер»

Вашингтон, , 02:05 — REGNUM Несколько кадров из фильма «Джокер» опубликовал режиссер фильма Тодд Филлипс в Instagram.

В главной роли снялся актер Хоакин Феникс, которого и видно в опубликованной миниатюре.

https://www.instagram.com/p/Bn_uihPAVhL/

Напомним, мировая премьера «Джокера» состоится 4 октября 2019 г. В фильме также задействованы актеры Роберт Де Ниро, Зази Битц, Фрэнсис Конрой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября стало известно, что отца Бэтмена Томаса Уэйна в «Джокере» сыграет Бретт Каллен («Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Призрачнй гонщик», «Аполлон-13»).

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