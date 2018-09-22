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«Я до сих пор ещё мечусь». Остап Бендер обретёт новое лицо?

Культура

«И хочется и колется!»

Москва, 22 сентября 2018, 01:32 — REGNUM  Предложение сыграть Остапа Бендера в кино поступило российскому актёру и телеведущему Дмитрию Нагиеву, передает Russia Today.

«Сейчас мне предложили проект — и это самые мои большие опасения после «Непрощённого». Это Остап Бендер, — сказал Нагиев. — Вот здесь… я до сих пор ещё мечусь. Я не сказал «да».

Актёр отметил, что ему предложили сняться в фильме, который, в отличие от предыдущих экранизаций приключений Бендера, будет не мьюзиклом, а полнометражной лентой в несколько серий.

Нагиев признался, что пока мучается, решая, играть или нет. «И хочется и колется!» — признаётся он.

Напомним, Остап Бендер — это главный герой произведений Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Наиболее известными исполнителями этой роли в кино стали Сергей Юрский, Арчил Гомиашвили, Андрей Миронов.

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