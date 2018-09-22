«Лучше бы пил». Песня Ленинграда «Цой» не нашла понимания

Санкт-Петербург, , 01:15 — REGNUM Пеня «Цой» группы «Ленинград» не понравилась интернет-пользователям.

В отзывах под клипом лидеру группы Сергею Шнурову посоветовали «не приплетать» Виктора Цоя «к этому мусору».

«Уж лучше бы Шнур дальше бухал и матерился! А то какая-то педерастия ради хайпа», — написал Dmitry Karabanov.

«До Киркорова совсем немного осталось», — считает Dina Shein.

«И потому совсем не ясно, с какого боку там вообще упомянутая фамилия Цой? Видимо, лишь для того, чтобы своим названием песня вызвала хоть какой-то интерес. Да Шнур, по ходу дела, просто исчерпал свой потенциал, только и всего», ﻿ — отметил Евгений Колмагоров.

Некоторые люди высказались и более радикально. Шнурова призвали «вернуться к истокам», а Виктора Цоя не упоминать в подобных «шедеврах».

Напомним, 20 сентября в сети появился новый видеоклип «Ленинграда», который к настоящему моменту набрал более миллиона просмотров.