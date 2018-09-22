«Зарядье» понравилось актеру Харди из «Венома»

Москва, , 00:48 — REGNUM Положительными впечатлениями поделился британский актер Том Харди от прогулки по Москве, передает РЕН ТВ.

Актер побывал в московском парке «Зарядье» и посмотрел на «Ледяную пещеру». Комментируя свою первую поездку в российскую столицу, он заявил:

«Я посмотрел на парк здесь и на «селфи-мост». Еще там была инсталляция изо льда, мне очень понравилось. Я наслаждаюсь русским гостеприимством».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Харди приехал в Москву на презентацию нового триллера «Веном», в котором актер задействован в главной роли. Лента снята по мотивам комиксов Marvel. Мировая премьера намечена на 3 октября, жители России увидят ее 4 октября.

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