В Киеве Ленина променяли на виртуальный биткоин

Киев, , 23:45 — REGNUM В Киеве на месте памятника Ленину установят виртуальный памятник создателю биткоина Сатоши Накамото, сообщают 21 сентября украинские «Вести».

Согласно сообщению, открытие виртуального памятника состоится днем 29 сентября. Пока непонятно, что будет стоять на месте виртуального памятника, так как самого памятника там не будет — вместо этого жителям города придется использовать свой телефон, чтобы увидеть памятник в дополненной реальности.

Напомним, на Украине с 2015 года началась декоммунизация после принятия пакета соответствующих законов. Русофобские власти в Киеве уравняли фашизм и коммунизм, запретили публично исполнять интернационал и снесли все памятники Ленину в стране.