Суббота, 22 Сентября 2018 года
00:24:15 МСК

В Киеве Ленина променяли на виртуальный биткоин

Культура

Виртуальный памятник можно будет увидеть только через телефон

Киев, 21 сентября 2018, 23:45 — REGNUM  В Киеве на месте памятника Ленину установят виртуальный памятник создателю биткоина Сатоши Накамото, сообщают 21 сентября украинские «Вести».

Согласно сообщению, открытие виртуального памятника состоится днем 29 сентября. Пока непонятно, что будет стоять на месте виртуального памятника, так как самого памятника там не будет — вместо этого жителям города придется использовать свой телефон, чтобы увидеть памятник в дополненной реальности.

Напомним, на Украине с 2015 года началась декоммунизация после принятия пакета соответствующих законов. Русофобские власти в Киеве уравняли фашизм и коммунизм, запретили публично исполнять интернационал и снесли все памятники Ленину в стране.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Закон о декоммунизации на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить