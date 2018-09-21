Удмуртия вошла в экскурсионный проект для школьников «Дороги Победы»

Москва, , 18:46 — REGNUM Удмуртия вошла в число 22 регионов — участников Всероссийской патриотической программы «Дороги Победы. Путешествия для школьников». Об этом ИА REGNUM сообщили в Министерстве культуры РФ.

Сегодня, 21 сентября, на Манежной площади в Москве состоялась торжественная церемония открытия 20 новых маршрутов экскурсионного проекта.

«Проект «Дороги Победы» стартовал на этом же месте четыре года назад, и за эти четыре года в нем приняли участие свыше 1 тыс. учебных заведений, дорогами Победы проехали и прошли более полумиллиона школьников», — отметил министр культуры Владимир Мединский.

По его словам, в настоящее время действует уже более 200 экскурсионных маршрутов в 22 регионах России.

20 новых патриотических маршрутов объединяют 11 регионов. Впервые в программу вошли Удмуртия, Ивановская, Псковская и Оренбургская области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках программы «Дороги Победы. Путешествия для школьников» организуются бесплатные экскурсии для школьников и студентов по музеям и местам боевой славы, в музеи, связанные с историей и культурой России, на объекты историко-культурного наследия, заповедники федерального значения, объекты, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскурсионные автобусы носят имена великих полководцев.

Впервые проект стартовал осенью 2014 года при поддержке Минкультуры РФ. Оператором программы является Агентство развития внутреннего туризма.