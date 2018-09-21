Казахстан открыл Лондону «Постномадические горизонты»

Астана, , 18:12 — REGNUM В рамках проекта национального музея «Фокус Казахстана» в Лондоне открылась выставка казахстанских художников «Постномадические горизонты», сообщили 21 сентября в пресс-службе председателя правительства республики.

Постмодернистские художники использовали различные художественные средства, в том числе живопись, фотографию, скульптуру, инсталляцию и видео.

По замыслу организаторов, пространство выставки представляет собой диалог между современными художниками Казахстана и их советскими предшественниками, которые рефлексируют на тему постномадизма.

Кураторы выставки предлагают смотреть на историю искусства и общество Казахстана в контексте мировых тенденций и глобализации.

Отметим, номадизм — это понятие отражающее кочевничество, образ жизни скотоводов, охотников и собирателей. Номадологический концепт в своих произведениях разбирали постмодернистские философы Жиль Делез и Феликс Гваттари.

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