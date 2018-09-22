Противоречивый и загадочный Вернер Херцог — в российских кинотеатрах

Москва, , 09:27 — REGNUM Фильмы «Агирре, гнев божий» и «Фицкарральдо» возвращаются на большие экраны Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Сегодня, 22 сентября, проект «Иноекино» запускает ретроспективу картин немецкого кинорежиссера Вернера Херцога.

Картина об испанской экспедиции 1560−1561 годов в поисках Эльдорадо «Агирре, гнев божий» принесла мировую известность и самому Херцогу, и актёру Клаусу Кински, исполнившему главную роль. Однако в фильме звучит не его голос. Оригинальный звук, записанный прямо на съемках, не стали использовать из-за низкого качества, поэтому в дальнейшем создали новую звуковую дорожку. Кински потребовал за перезапись такую сумму, что режиссёру пришлось найти актёра с похожим тембром голоса.

В работе над фильмом «Фицкарральдо», где Клаус Кински вновь исполнил главную роль, тоже не обошлось без приключений. Капризное поведение актёра раздражало не только Херцога, но и вождя индейцев, которые были заняты в фильме в качестве статистов. Вождь предлагал режиссёру убить Кинске. Естественно, тот отказался, однако впоследствии шутил, что пожалел об этом.

Фильм покажут в оригинале с русскими субтитрами в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Дом кино» (Екатеринбург). В Москве «Агирре, гнев божий» представит главный редактор издательства Rosebud Виктор Зацепин, «Фицкарральдо» — киновед и кинокритик Сергей Кудрявцев. В Санкт-Петербурге оба фильма представит кинопродюсер Владислав Пастернак; в Екатеринбурге — культуролог и кандидат философских наук Георгий Цеплаков.

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