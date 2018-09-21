Компания Netflix замахнулась на культовую Diablo

Нью-Йорк, США, , 15:13 — REGNUM Компания Netflix может выпустить анимационный сериал, в основу которого ляжет популярная компьютерная игра Diablo. Об этом 20 сентября сообщил портал SyFy Wire.

https://twitter.com/SyfyWire/status/1042975517836824576

Слухи об этом подтвердил сценарист и продюсер Эндрю Косби. Он рассказал поклонникам, что сейчас находится в финальной стадии переговоров с потоковым сервисом. Если всё пройдёт удачно, Косби напишет сценарий к будущему сериалу и займёт место шоураннера.

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Напомним, Diablo — это серия игр в стиле экшн-рпг. Первую игру компания Blizzard выпустила в 1996 году, вторую — в 2000 году. В третью Diablo поклонники смогли сыграть в 2012 году. Эндрю Косби сейчас также работает над сценарием фильма «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы».

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