Платоновский фестиваль в Воронеже перестанет быть «авторским проектом»

Воронеж, , 15:00 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев видит на посту художественного руководителя Платоновского фестиваля искусств Михаила Бычкова, который возглавляет дирекцию с момента рождения фестиваля. Об этом 21 сентября на пресс-конференции сообщил глава области, комментируя скандалы, появившиеся вокруг фестиваля, передает корреспондент ИА REGNUM. При этом сам фестиваль не будет «авторским проектом» Михаила Бычкова, а афиша будет формироваться с учетом мнения экспертов.

«Безусловно, мы видим его (Михаила Бычкова — ИА REGNUM ) художественным руководителем Платоновского фестиваля и очень надеемся, что и он себя видит в этой должности. Хотя это не будет авторский проект, а все-таки афиша будет формироваться широким кругом экспертом. Они не будут навязывать свое решение, но во всяком случае будут предлагать», — сказал Александр Гусев.

Александр Гусев также отметил, что в 2019 году финансирование фестиваля не сократится. Более того, вероятно, что оно увеличится, так как в 2019 году будет отмечаться 120-летие со дня рождения писателя Андрея Платонова.

При этом глава региона заявил, что фестивалю необходимы изменения: в частности, речь идет о программе, которая пока, по словам Александра Гусева, тяготеет в сторону «постмодернистского искусства». Возможно, в программу необходимо добавить классику, а также дать возможность показать себя не малоизвестным зарубежным коллективам, а малоизвестным воронежским, считает губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что Платоновский фестиваль искусств проводится с 2011 года: ежегодно в июне. В 2018 году фестиваль проходил с 6 по 17 июня. После его завершения разразился скандал: худрук фестиваля Михаил Бычков, назвавший восьмой Платоновфест лучшим за всю его историю, заявил о давлении и попытках вмешательства в программу со стороны департамента культуры региона и высказал обеспокоенность дальнейшей судьбой фестиваля. Тогда же появились слухи о том, что Бычков, а также директор фестиваля Любовь Пристинская якобы получали незаконные ежемесячные премии. Сам Бычков все обвинения отверг.

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