Компания FAW выступила с предложением открыть в Приморье производство машин

Владивосток, , 14:59 — REGNUM Китайская компания FAW может начать производить автомобили в Приморском крае. С соответствующим предложением представители компании обратились к краевым властям. Об этом 21 сентября сообщил портал Quto.

Отмечается, что власти данную инициативу встретили с одобрением. Руководитель департамента международного сотрудничества Алексей Старичков заявил, что в крае существует большой интерес к китайским авто, однако покупателей пугают большие ввозные пошлины на машины. Он отметил, что запуск местного производства позволил бы решить данную проблему.

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Напомним, FAW — это китайская государственная компания, выпускающая автомобили. Ей полностью принадлежит 28 дочерних компаний, ещё 18 принадлежат частично. Она была основана в 1953 году.

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