В городе Туркестане стартовал международный конкурс среди школьников

Туркестан, Казахстан, , 15:01 — REGNUM В казахстанском городе Туркестане стартовал XXII международный конкурс среди школьников «Ясауитану-2018», посвященный духовному наследию суфийского поэта Ходжи Ахмеда Ясави. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе акимата (администрации) Туркестанской области.

На международный конкурс съехались 40 школьников из Узбекистана, Турции, Киргизии и разных городов Казахстана. Участники конкурса будут соревноваться в знании хикметов (изречений) Ходжи Ясави, а также в знании биографии и культурного наследия поэта.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Казахстана стали уделять большое внимание развитию культуры Туркестана после подписания указа о наделении города статусом областного центра.

11 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание о развитии города Туркестана.

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