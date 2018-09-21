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Кинофестиваль «Меридианы Тихого» официально открылся во Владивостоке

Культура

Фестиваль проводится в столице Приморья уже XVI раз

Владивосток, 21 сентября 2018, 14:37 — REGNUM  На Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке стартовал XVI ежегодный международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», сообщает 21 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Перед церемонией открытия состоялся традиционный проход гостей и участников фестиваля по голубой дорожке. В их числе были генеральный директор «Меридианов» Ефим Звеняцкий, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, председатель жюри фестиваля режиссер Алексей Герман-младший, члены международных жюри ФИПРЕССИ и NETPAC, а также режиссер Борис Грачевский и российская актриса Елена Проклова. Отдельного внимания была удостоена знаменитая американская актриса Энди Макдауэлл.

После прохода состоялась официальная церемония открытия, где с речью выступили Андрей Тарасенко, Энди Макдауэлл, Алексей Герман-младший. Посол королевства Швеция в Москве Петер Эриксон. Он пригласил всех собравшихся посетить специальную ретроспективу, посвященную 100-летнему юбилею шведского режиссера Ингмара Бергмана.

Напомним, что кинофестиваль «Меридианы Тихого» проводится ежегодно и является единственным в России, фокусирующимся на киноработах режиссеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2018 году сроки проведения фестиваля были сдвинуты в связи с Восточным экономическим форумом, который также проходил во Владивостоке. Мероприятие продлится с 21 по 27 сентября.

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