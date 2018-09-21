Индонезийские дизайнеры выступят на неделе моды в Париже

Джакарта, , 14:20 — REGNUM Шесть индонезийских дизайнеров выступят на неделе моды в Париже 25 сентября 2018 года, сообщает Antaranews.

По данным издания, Индонезия расширяет свои возможности на международной арене. Шесть дизайнеров в основном затронут мотивы береговой культуры.

«Мы немного отошли от моды сегодняшнего и завтрашнего дня и предлагаем поднять тему культурного наследия побережья», — заявила дизайнер Джени Тжахьявати.

К этому мероприятию Джени Тжахьявати подготовила 15 моделей в сотрудничестве с мастерами по ткани с острова Бали.

«Мы сделали коллекцию более современной. Мы хотим показать всему миру, что исламская мода также может быть эксклюзивной. К тому же мы решили добавить украшения Swarovski», — заявила дизайнер.

Напомним, Парижская неделя моды пройдет с 25 сентября по 3 октября 2018 года.