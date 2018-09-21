Нагиев и Андреасян поделились впечатлениями о фильме «Непрощённый»

Москва, , 13:39 — REGNUM Российский актёр Дмитрий Нагиев, сыгравший в фильме Сарика Андреасяна «Непрощенный» Виталия Калоева, заявил, что картина повлияла на его жизнь, а сам режиссёр извинился перед главным героем картины. Об этом 20 сентября участники проекта рассказали журналистам.

Двитрий Нагиев пояснил, что обычно он не «тянет» за собой свои роли, однако данная работа на него действительно повлияла. Сарик Андреасян рассказал, что он дважды встречался с Виталием Калоевым. Второй раз он виделся с ним после премьеры картины, прошедшей в рамках кинофестиваля «Хрустальный источник». Режиссёр попросил у Калоева прощения за то, если сделал что-то не так.

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Напомним, Виталий Калоев потерял всю свою семью в результате авиакатастрофы над Боденским озером, произошедшей в 2002 году. 24 февраля 2004 года Калоев посетил дом диспетчера Петера Нильсена и убил его.

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