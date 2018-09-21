VII Санкт-Петербургский культурного форум посетит специалист по сайнс-арту

Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Известный ученый-культуролог из Евросоюза Пьер Луиджи Капуччи примет участие в работе VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщает 21 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Капуччи является специалистов в области сайнс-арта, на форуме он поделится своими размышлениями об этой области искусства в рамках специального проекта «Культура 2.0».

Ученый преподает в Академии изящных искусств в Урбино и в Университете Удине, область его интересов простирается от новых медиа до новых форм искусства, также он изучает взаимодействие искусства, науки и технологий.

Напомним, VII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 15 по 17 ноября 2018 года. Мероприятие является ключевым культурным событием года. В нем традиционно принимают участие звезды театра, оперы и балета, музыканты и режиссеры, общественные деятели, представители академических кругов, а также политики.

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