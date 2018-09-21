Пятница, 21 Сентября 2018 года
15:07:59 МСК

VII Санкт-Петербургский культурного форум посетит специалист по сайнс-арту

Культура

Ученый преподает в Академии изящных искусств в Урбино и в Университете Удине, область его интересов простирается от новых медиа до новых форм искусства, также он изучает взаимодействие искусства, науки и технологий

VII Санкт-Петербургский культурного форум посетит специалист по сайнс-арту
Иллюстрация: Цитата видео YouTube пользователя Удел человеческий
Пьер Луиджи Капуччи

Санкт-Петербург, 21 сентября 2018, 13:32 — REGNUM  Известный ученый-культуролог из Евросоюза Пьер Луиджи Капуччи примет участие в работе VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщает 21 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Капуччи является специалистов в области сайнс-арта, на форуме он поделится своими размышлениями об этой области искусства в рамках специального проекта «Культура 2.0».

Ученый преподает в Академии изящных искусств в Урбино и в Университете Удине, область его интересов простирается от новых медиа до новых форм искусства, также он изучает взаимодействие искусства, науки и технологий.

Напомним, VII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 15 по 17 ноября 2018 года. Мероприятие является ключевым культурным событием года. В нем традиционно принимают участие звезды театра, оперы и балета, музыканты и режиссеры, общественные деятели, представители академических кругов, а также политики.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Люксембурга посетит Санкт-Петербургский культурный форум

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
VII Санкт-Петербургский международный культурный форум
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить