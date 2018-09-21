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В Ростове-на-Дону проходит Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета

Культура

Маэстро на концертах выступает и как дирижер, и как солист

Ростов-на-Дону, 21 сентября 2018, 13:11 — REGNUM  В Ростове-на-Дону и в Таганроге проходит Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. 21 сентября в Таганроге впервые выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро. В программе вечера произведения Бетховена, Малера, Чайковского, Шуберта.

Открылся фестиваль 20 сентября большим концертов в Ростовской государственной филармонии. При этом, сам маэстро Юрий Башмет выступил не только как дирижер, но и как исполнитель. Среди участников фестиваля и приглашенные звезды — скрипачка Джониан Элиас Кадеша из Греции и виолончелистка из Германии Констанция фон Гутцайт.

Гала-концерт состоится 22 сентября в Ростове, уроженцем которого и является прославленный музыкант. В рамках вечера прозвучит музыкально-литературная композиция «Моцарт и Сальери»: в роли чтеца актер театра и кино Григорий Сиятвинда.

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Культурная хроника
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