Райан Мёрфи выложил в сеть фото со съёмок «Американской история ужасов»

Лос-Анджелес, США, , 12:25 — REGNUM Создатель сериала «Американская история ужасов» Райан Мёрфи выложил в сеть фото со съёмок восьмого сезона шоу, на котором запечатлены Джессика Лэнг и режиссёр Сара Полсон. Продюсер опубликовал снимок 20 сентября на своей странице в соцсети Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bn64aKIBc0t/

В продолжении сериала, которое получило название «Апокалипсис», Джессика Лэнг вновь сыграла Констанс Лэгдон, соседку семейства Хармонов.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что первый эпизод «Апокалипсиса» телеканал FX выпустил в эфир 12 сентября 2018 года. Продолжение стало кроссовером между первым и третьим сезоном шоу.

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