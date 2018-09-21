15-летняя Мария Дуэньяс из Испании победила в конкурсе скрипачей в Уфе

Уфа, , 12:11 — REGNUM В Уфе завершился II международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. Авторитетное жюри первую награду присудило самой молодой участнице смотра — пятнадцатилетней Марии Дуэньяс из Испании. Вторую премию завоевал Федор Безносиков из России, третью — Иссея Курихара из Японии. Как и было обещано организаторами, победительница получит главный приз — скрипку работы итальянского мастера Риккардо Антониацци 1912 года.

Напомним, что в конкурсе приняло участие 12 исполнителей из 6 стран.