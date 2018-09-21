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15-летняя Мария Дуэньяс из Испании победила в конкурсе скрипачей в Уфе

Культура

Из рук маэстро Владимира Спивакова она получит главный приз — скрипку работы итальянского мастера Риккардо Антониацци 1912 года

Уфа, 21 сентября 2018, 12:11 — REGNUM  В Уфе завершился II международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. Авторитетное жюри первую награду присудило самой молодой участнице смотра — пятнадцатилетней Марии Дуэньяс из Испании. Вторую премию завоевал Федор Безносиков из России, третью — Иссея Курихара из Японии. Как и было обещано организаторами, победительница получит главный приз — скрипку работы итальянского мастера Риккардо Антониацци 1912 года.

Напомним, что в конкурсе приняло участие 12 исполнителей из 6 стран.

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Культурная хроника
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