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Хоррор «Мэнди» с Николасом Кейджем покажут на Comic Con Russia 2018

Культура

На экраны российских кинотеатров картина выйдет 11 октября 2018 года

Москва, 21 сентября 2018, 12:11 — REGNUM  На выставке Comic Con Russia 2018 пройдёт специальный показ фильма ужасов «Мэнди», главную роль в котором исполнил Николас Кейдж. Об этом 21 сентября сообщил журнал Fancy Journal.

Фильм рассказывает о том, как герой Николаса Кейджа, парень по имени Рэд Миллер сводит счёты с сектой сатанистов, которая жестоко убила его жену. Спецпоказ картины запланирован на 7 октября 2018 года. На экраны российских кинотеатров картина выйдет 11 октября.

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Напомним, мировая премьера ленты режиссёров Паноса Косматоса и Криса Келли прошла в рамках кинофестиваля «Санденс» в январе 2018 года. По имеющейся в сети информации, бюджет картины составил $6 млн.

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