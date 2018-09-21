Третий сезон сериала «Двойка» HBO о порноиндурстрии станет последним

Нью-Йорк, США, , 11:55 — REGNUM Телеканал HBO продлил сериал «Двойка» о порноиндустрии 70-х годов XX века на третий сезон и заявил, что он будет последним. Об этом 20 сентября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1042871285871796224

Главными героями шоу останутся всё те же персонажи, которых играют Джеймс Франко и Мэгги Джилленхол. Франко играет близнецов Винсента и Фрэнки Мартино, а Джилленхол — Эйлин Меррел по прозвищу Кэнди. Дата выхода в эфир первой серии продолжения пока что не называется.

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Напомним, HBO показал первую серию шоу 10 сентября 2017 года, его снимают в Нью-Йорке, на Таймс-сквер. Создателями сериала являются Джордж Пелеканос и Дэвид Саймон.

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