Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM С 20 по 26 сентября в киноцентре «Чайка» в Санкт-Петербурге проходит фестиваль комедий «Итальянские истории». Любителям веселой и шумной жизни покажут последние итальянские комедии: самый кассовый фильм сезона этого жанра на полуострове — ироничную картину «Закону тут не место» с участием популярного комического дуэта «Фиккара & Пиконе», авантюру «Большая афера в маленьком городе» с Сильвио Орландо и романтическую комедийную ленту «Из Неаполя с любовью».