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В Санкт-Петербурге проходит фестиваль комедий «Итальянские истории»

Культура

На суд петербургской публики будет представлено три самых нашумевших итальянских комедии этого года

Санкт-Петербург, 21 сентября 2018, 11:36 — REGNUM  С 20 по 26 сентября в киноцентре «Чайка» в Санкт-Петербурге проходит фестиваль комедий «Итальянские истории». Любителям веселой и шумной жизни покажут последние итальянские комедии: самый кассовый фильм сезона этого жанра на полуострове — ироничную картину «Закону тут не место» с участием популярного комического дуэта «Фиккара & Пиконе», авантюру «Большая афера в маленьком городе» с Сильвио Орландо и романтическую комедийную ленту «Из Неаполя с любовью».

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Культурная хроника
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