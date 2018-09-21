В Калуге стартовал книжный фестиваль «Открываем книгу – Открываем мир»

Калуга, , 11:17 — REGNUM В Калужском Инновационном культурном центре открылся Второй книжный фестиваль «Открываем книгу — Открываем мир». Фестиваль стартовал 21 сентября с книжной выставки-ярмарки, в которой принимают участие издательства из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани и Калужской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель выставочного центра Калужской Торгово-промышленной палаты Ирина Буракова.

В двухдневной программе запланированы обсуждение книжных новинок, тематические дискуссии за круглым столом, театральные постановки, мастер-классы, творческие встречи с писателями и свободный книгообмен. Гости фестиваля примут участие в литературной викторине для детей и взрослых. На фестивале проведут открытый урок по иностранному языку для школьников, игру «Выбор профессии», пройдёт круглый стол по библиотечному делу, а также откроются выставка авторских кукол и фотовыставка. В зоне свободного книгообмена родителям предложат прочитать книгу вместе с ребёнком, нарисовать собственную иллюстрацию, пометитить фотографии с фестиваля на своей страничке в социальных сетях.

Также на фестивале стартует новый социальный проект «Мир, в котором ты живешь!». Его цель — воспитание ответственного отношения к природе. В рамках проекта пройдут кинопоказы Студии «Центрнаучфильм», лекции, мастерклассы, устроенные совместно с центром реабилитации диких животных «Феникс». В частности, гости фестиваля увидят художественный фильм режиссёра Агаси Бабаяна «Тропой бескорыстной любви».

«Фестиваль «Открываем книгу — Открываем мир» — это принципиально новый формат книжного события, соединяющий традицию и новаторство. Концепция фестивальной программы построена на принципах открытости, мультимедийности, синтеза всех искусств на основе литературы», — заявила Ирина Буракова.

Организаторами книжного фестиваля выступили Торгово-промышленная палата Калужской области, региональные министерства культуры и туризма, внутренней политики и массовых коммуникаций, образования и науки, а также Городская управа Калуги.

Напомним, первый калужский книжный фестиваль состоялся в 2017 году.