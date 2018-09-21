В Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль «Форум малых музеев»

Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM С 1 по 10 октября в Санкт-Петербурге будет проходить фестиваль «Форум малых музеев». В 2018 году в нем примут участие 37 музейных площадок города и Ленинградской области. На это раз историки остановились сразу на трех главных темах — 100-летие ВЛКСМ (включая Год добровольца), Год театра и Год единства народов России. Посетителей ждут государственные и частные, районные, производственные, ведомственные музеи, выставочные площадки библиотек и даже церковных приходов.

Среди музеев — культурно-выставочный центр «Дачная столица» и Музей истории пивоварения, Елагиноостровкий дворец-музей и Музей-квартира Аллилуевых, Музей истории Кронштадта и Музей истории денег, Музей храмов Царскосельского благочиния, Музей «ХХ лет после Войны», Музей литературных героев имени барона Мюнхаузена, Музей-дот в Старо-Паново, Музей сберегательного дела, Музейный комплекс «В разливе», Музей кошки и многие другие.

В эти дни многие музеи будут работать бесплатно!