В Москве открывается Международный фестиваль спектаклей для детей «Гаврош»

Москва, , 09:42 — REGNUM С 21 спектаклем «Снежная королева» по знаменитой сказке Ганса Кристиана Андерсена в прочтении театра из Дюссельдорфа открывается ХII Международный фестиваль спектаклей для детей «Гаврош. Немецкий сезон»: в этот раз свои работы представят коллективы из Германии. Такой опыт совместно с Гете-институтом организатор форума — московский театр «Театриумом на Серпуховке» уже проводил в 2012 году — и он был признан московской юной публикой. Свои работы привезли в Москву коллективы из Берлина, Дюссельдорфа, Тюбингена, Эрфурта, Нюрнберга. Постановки будут на любой вкус — драма, театр объектов, кукольный и визуальный театр, современный танец. За 10 фестивальных дней будет дано 40 представлений для детей и подростков от 2 до 16 лет. Спектакли пройдут на основной и новой сценах «Театриума на Серпуховке», «Под крышей» Театра им. Моссовета, на Новой и Симоновской сценах Театра им. Евг. Вахтангова, в Театре «Мост».

Ежегодный театральный фестиваль традиционно представляет детские спектакли одной страны. Так уже прошли сезоны Польши, Франции, Израиля, Голландии, Италии, Швеции и Дании.