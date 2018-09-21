В Ялте начал свою работу третий кинофестиваль «Евразийский мост»

Ялта, Крым, , 09:22 — REGNUM Сегодня, 21 сентября 2018 года в Ялте начал свою работу третий международный кинофестиваль «Евразийский мост». Об этом сообщила «Парламентская газета».

В программу фестиваля вошли 25 художественных и документальных фильмов. Откроет программу кинофорума лента «Вечная жизнь Александра Христофорова», которую снял режиссёр Евгений Шевлякин. Отмечается, что отдельная программа кинофестиваля будет посвящена Станиславу Говорухину.

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Напомним, первый фестиваль «Евразийский мост» был проведён в 2016 году. Его инициатором является режиссёр Никита Михалков. Председателем жюри третьего кинофестиваля назначен режиссёр Рашид Маликов («Утренний ветер», сериал «Свидетели»).