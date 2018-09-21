Во Владивостоке открывается кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Владивосток, , 09:19 — REGNUM 21 сентября во Владивостоке открывается XVI Международный кинофестиваль стран АТП «Меридианы Тихого». На звездной дорожке сегодня появятся Эрик Робертс и Энди Макдауэлл, Борис Граческий и Александр Журбин, Мария Голубкина и Анна Ардова, Дмитрий Астрахан и Аркадий Инин, Эвклид Курзидис и Елена Проклова, а также многие другие замечательные артисты, режиссеры, писатели.

Всего будет показано 180 фильмов из 37 стран. Выявить лучших из такого колоссального кинематографического материала должно жюри, состоящее в 2018 году из российского режиссера Алексея Германа-младшего, немецкого документалиста Филиппа Гренинга, программного директора Тайбэйского кинофестиваля Ко Мин Цзюна, канадского продюсера Дэнни Леннона, китайского режиссера и художника Ян Фудуна.

Новым президентом фестиваля стал известный актер Александр Михайлов, чья молодость и прошла в этом городе.

Фестиваль по традиции откроется и закроется сразу двумя лентами. В первый день на суд зрителей будет представлены драма Дмитриева Месхиева «Два билета домой» и философская притча «Счастливый Лазарь» итальянского режиссера Аличии Рорвахер (приз Каннского фестиваля за лучший сценарий).

С 16 по 26 сентября будут проходят кинотуры фестиваля по Приморью — они охватывают все 34 муниципальных образования края.