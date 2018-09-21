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Седьмые «Ёлки» станут последним фильмом франшизы

Культура

Премьера картины пройдёт 27 декабря 2018 года

Санкт-Петербург, 21 сентября 2018, 09:12 — REGNUM  Седьмой фильм франшизы «Ёлки» станет для неё последним, об этом журналистам во время презентации «Двадцатый век Фокс СНГ», на кинофоруме «Кино Экспо», проходящем в Санкт-Петербурге, сообщил глава компании Вадим Смирнов, пишет 21 сентября РБК.

Очередное продолжение фильма российские зрители смогут увидеть в кинотеатрах 27 декабря 2018 года. Снимали картину режиссёры Тимур Бекмамбетов, Егор Баранов и Анна Пармас. Над созданием сценария работали Жора Крыжовников, Юлия Гулян и Иван Петухов.

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, глава Минульта Владимир Мединский заявил, что поддержка франшизных кинопроектов, начиная с третьего фильма, должна осуществляться Фондом кино на возвратной основе.

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