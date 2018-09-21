Седьмые «Ёлки» станут последним фильмом франшизы

Санкт-Петербург, , 09:12 — REGNUM Седьмой фильм франшизы «Ёлки» станет для неё последним, об этом журналистам во время презентации «Двадцатый век Фокс СНГ», на кинофоруме «Кино Экспо», проходящем в Санкт-Петербурге, сообщил глава компании Вадим Смирнов, пишет 21 сентября РБК.

Очередное продолжение фильма российские зрители смогут увидеть в кинотеатрах 27 декабря 2018 года. Снимали картину режиссёры Тимур Бекмамбетов, Егор Баранов и Анна Пармас. Над созданием сценария работали Жора Крыжовников, Юлия Гулян и Иван Петухов.

Читайте также: Новый фильм про Джеймса Бонда снимет создатель «Настоящего детектива»

Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, глава Минульта Владимир Мединский заявил, что поддержка франшизных кинопроектов, начиная с третьего фильма, должна осуществляться Фондом кино на возвратной основе.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликовал первый трейлер фильма «Тобол» по книге Алексея Иванова