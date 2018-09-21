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Стало известно место съёмок будущего приквела «Игры престолов»

Культура

Продюсеры сериала решили снимать его в британском замке и его окрестностях

Лондон, 21 сентября 2018, 08:02 — REGNUM  Стало известно одно из мест, в котором будут снимать приквел сериала «Игра престолов». Об этом 20 сентября сообщил портал Fandom.

Продюсеры сериала выбрали в качестве съёмочной площадки терирторию замка Пенрин, расположенного в британском Уэльсе. Отмечается, что телеканал HBO получил соответствующее согласие от британского Национального фонда.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, актриса Эмилия Кларк в память о съёмках в сериале «Игра престолов» нанесла себе на руку татуировку с изображением летящих драконов. Она выложила фотографию тату на своей странице в Instagram.

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